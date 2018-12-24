Трамп рассказал, кто займется восстановлением Сирии

Дональд Трамп, фото: Flickr

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Racurs.ua

Расходы по восстановлению разрушенной многолетней войной Сирии готова взять на себя Саудовская Аравия.

Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своем Твиттере.

«Разве не приятно, когда чрезвычайно богатые страны помогают восстановлению своих соседей, вместо Великой страны, США, которая расположена за 5 тыс. миль», — отметил Трамп.

Это заявление появилось на фоне недавнего решения Трампа вывести американский военный контингент из Сирии, соответствующий приказ сегодня подписал министр обороны США Джим Маттис.

По информации американских СМИ, Трамп недавно говорил своим советникам, что не понимает, какую выгоду может принести США дорогостоящая сирийская кампания. Не сумев убедить Трампа изменить решение по Сирии, Маттис подал в отставку.

Последние действия Трампа по Сирии совпадают с его давно провозглашенными намерениями уменьшить американские военные обязательства за рубежом.

В частности, сегодня Трамп в своем Твиттере снова поднимал этот вопрос.

По его словам, Соединенные Штаты существенно субсидируют армии многих очень богатых стран мира, которые используют США и американских налогоплательщиков.

«Генерал Маттис не видел в этом проблему. Я вижу, и это будет исправлено!», — отмечает Трамп.

Напомним, с 1 января обязанности министра обороны США будет исполнять первый заместитель Маттиса Патрик Шанахан.