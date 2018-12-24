Трамп розповів, хто займеться відновленням Сирії

Дональд Трамп, фото: Flickr

https://racurs.ua/ua/n116074-tramp-rozpoviv-hto-zaymetsya-vidnovlennyam-syriyi.html

Racurs.ua

Витрати з відновлення зруйнованої багаторічною війною Сирії готова взяти на себе Саудівська Аравія.

Про це президент США Дональд Трамп повідомив у своєму Твіттері.

«Хіба не приємно, коли надзвичайно багаті країни допомагають відновленню своїх сусідів, замість Великої країни, США, яка розташована за 5 тис. миль», — наголосив Трамп.

Ця заява з’явилася на тлі нещодавнього рішення Трампа вивести американський військовий контингент із Сирії, відповідний наказ сьогодні підписав міністр оборони США Джим Маттіс.

За інформацією американських ЗМІ, Трамп нещодавно говорив своїм радникам, що не розуміє, яку вигоду може принести США дороговартісна сирійська кампанія. Не змігши переконати Трампа змінити рішення щодо Сирії, Маттіс подав у відставку. Загалом останні дії Трампа щодо Сирії співпадають з його давно проголошеними намірами зменшити американські військові зобов’язання за кордоном.

Зокрема, сьогодні Трамп у своєму Твіттері знову піднімав це питання.

За його словами, Сполучені Штати суттєво субсидіюють армії багатьох дуже багатих країн світу, які використовують США та американських платників податків.

«Генерал Маттіс не бачив в цьому проблему. Я бачу, і це буде виправлено!» — наголошує Трамп.

Нагадаємо, з 1 січня обов’язки міністра оборони США виконуватиме перший заступник Маттіса Патрік Шанахан.