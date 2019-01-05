Все записано на жену: президент Мексики официально не владеет автомобилями и недвижимостью

Мануэль Лопес Обрадор, фото: Wikimedia Commons

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Racurs.ua

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил во время вчерашней пресс-конференции, что не владеет недвижимостью, транспортными средствами или личной собственностью.

В то же время он отметил, что автомобили его семьи и дома находятся в собственности жены, сообщает агентство Reuters.

Кроме того, жена владеет другими ценными предметами, в частности, произведениями искусства.

По мнению экспертов, это свидетельствует, что Обрадор придерживается стратегии записи активов на родственников.

Сам Обрадор заявляет, что деньги его «никогда не интересовали».

«Я борюсь за идеалы, за принципы», — уверяет президент Мексики.

Практика сокрытия активов путем записи их на родственников является довольно распространенной среди мексиканских политиков. Тех, на кого записывают активы, называют «престанбомбрес», или люди, которые предоставляют свои имена.

Представитель левых сил Обрадор занял пост президента Мексики в декабре 2018 года, после победы на президентских выборах, состоявшихся в июле.

Лозунгом его предвыборной кампании было искоренение коррупции в Мексике, уровень которой, по мнению экспертов, является одним из худших в Латинской Америке.

Согласно новой национальной антикоррупционной стратегии Мексики, федеральные, государственные и местные чиновники вскоре должны будут подавать информацию о своих доходах и активах, а также об их семьях.

Впрочем, антикоррупционные активисты отмечают, что заявление Обрадора, который позиционирует себя выходцем из народа бедной страны, относительно его собственности, поднимает много вопросов.

Напомним, на выборах в июле 2018 года Обрадор получил более 50% голосов избирателей.