NASA отменило визит главы «Роскосмоса» в США из-за Украины

Дмитрий Рогозин, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n116490-nasa-otmenilo-vizit-glavy-roskosmosa-v-ssha-iz-za-ukrainy.html

Racurs.ua

NASA решило на неопределенный срок отложить визит в США главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, запланированный на февраль этого года.

Рогозин попал под санкции еще в 2014 году из-за причастности к агрессии России в отношении Украины. Тогда в российском правительстве он занимал должность вице-премьера, сообщает издание USA Today.

Свое решение временно отменить санкции в отношении Рогозина для его визита в Соединенные Штаты, администрация президента США Дональда мотивировала надеждой, что это поможет улучшению рабочих отношений в космической сфере. Осенью произошли несколько неприятных инцидентов, связанных с сотрудничеством России и США в вопросах функционирования и обслуживания Международной комической станции (МКС).

Однако такое решение вызвало волну критики со стороны сенаторов-демократов, в частности Джинны Шехин — члена комитета по ассигнованиям, который финансирует NASA.

«Послание Америки Кремлю должно быть однозначным: действия имеют последствия», — отмечала Шехин.

Приглашение в США Рогозина, одного из ведущих архитекторов российской агрессии, подрывает основные цели национальной безопасности США, подчеркивала сенатор.

Несмотря на рост напряженности между Россией и США в последние годы, NASA и «Росоксмос» продолжают тесно сотрудничать. С тех пор, как NASA завершила программу своего космического челнока в 2011 году, доставку астронавтов на МКС осуществляют российские космические корабли.

Сама МКС также является продуктом международного сотрудничества, свой вклад в нее сделала и Россия. 18 лет американские и российские экипажи постоянно находились на станции.

Взаимные визиты руководителей обеих космических агентств были давней традицией. Теперь на Рогозине, который возглавил «Роскосмос» только в мае 2018 года, она прервется.

Напомним, решение о временной отмене санкций в отношении Рогозина США приняли в октябре 2018 года.