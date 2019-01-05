У задержанного в Москве «американского шпиона» есть гражданство четырех стран

Пол Вилан, фото: TVN24

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Задержанный в конце декабря 2018 года в Москве бывший морской пехотинец Пол Вилан является гражданином сразу четырех стран.

У него есть паспорты США, Великобритании, Канады и Ирландии. Об этом сообщает агентство Assotiated Press.

Во время задержания Уилана 28 декабря было известно только о его американском гражданстве. Как вчера сообщил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, это дело с самого начала ведут США.

Новость о том, что Паул Уэлан имеет гражданство четырех стран, означает, что давление на Россию в этом деле может осуществляться сразу с нескольких фронтов. Так, Великобритания, Ирландия и Канада уже обратились с просьбой предоставить своим дипломатам возможность посетить задержанного.

Уилана в России могут бросить за решетку на 20 лет. Согласно информации, которая попала в СМИ, его обвиняют в попытке получить флешку с перечнем сотрудников российских спецслужб.

По мнению экспертов, есть вероятность, что Россия стремится использовать Уилана для обмена на задержанную в США российскую шпионку Марию Бутину.

Напомним, Уилан прибыл в Россию 22 декабря 2018 года, чтобы посетить свадьбу своего знакомого.