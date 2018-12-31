В Москве задержан гражданин США, ФСБ считает его «шпионом»

В Москве задержан гражданин США / Фото: 365mag.ru

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Racurs.ua

Шпионский скандал РФ и США набирает новые обороты. Сегодня стало известно о задержании в Москве американца Пола Уилана. Об этом 31 декабря написали СМИ РФ со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

Оперативники ФСБ задержали гражданина США Уилана еще 28 декабря. Москва его подозревает якобы в шпионаже. В частности, российские спецслужбы заявляют, что Уилан был задержан «во время проведения шпионской акции».

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Напомним, в декабре появился ряд новостей о деле российской шпионки Марии Бутиной, которая была задержана в США. Бутину арестовали в Вашингтоне 15 июля, накануне встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Россиянке инкриминировали участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства Москвы на территории США.

Недавно стало известно, что шпионка пошла на сделку с американским следствием и 13 декабря признала себя виновной в сговоре в интересах России. В частности, она выдала своего куратора из России.

Бутина проникла в американские политические круги с помощью своего парня — американского консервативного политика от Республиканской партии Пола Эриксона.

Долги семьи Бутиной за услуги адвоката достигли почти полмиллиона долларов, а российские власти отстранилась от помощи лицу, действовавшему в их интересах.