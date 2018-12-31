У Москві схопили громадянина США, ФСБ вважає його «шпигуном»

У Москві схопили громадянина США / Фото: 365mag.ru

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Шпигунський скандал РФ та США набирає нових обертів. Сьогодні стало відомо про затримання у Москві американця Пола Вілана. Про це 31 грудня написали ЗМІ РФ з посиланням на прес-службу ФСБ Росії.

Оперативники ФСБ затримала громадянина США Вілана ще 28 грудня. Москва його підозрює нібито у шпигунстві. Зокрема, російські спецслужби заявляють, що Вілан був затриманий «під час проведення шпигунської акції».

Слідче управління ФСБ Росії порушило кримінальну справу за ст. 276 КК РФ (шпигунство).

Нагадаємо, у грудні з’явилася низка новин щодо справи російської шпигунки Марії Бутіної, яку було затримано у США. Бутіну арештували у Вашингтоні 15 липня, напередодні зустрічі президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа. Росіянці інкримінували участь у змові з метою ведення діяльності на користь уряду Москви на території США.

Нещодавно стало відомо, що шпигунка пішла на угоду з американським слідством і 13 грудня визнала себе винною у змові в інтересах Росії. Зокрема, вона видала свого куратора з Росії.

Бутіна проникла в американські політичні кола за посередництвом свого хлопця — американського консервативного політика з Республіканської партії Пола Еріксона. Наразі борги родини Бутіної за послуги адвоката досягли майже півмільйона доларів, а російська влада відсторонилася від допомоги особі, яка діяла в її інтересах.