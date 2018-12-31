Вибори президента України: ЗМІ назвали першого кандидата, який вже подав документи в ЦВК (ФОТО)

ЗМІ назвали першого кандидата, який вже подав документи в ЦВК / Фото: 112

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Документи для участі у виборах президента України у понеділок, 31 грудня, подав до Центральної виборчої комісії перший кандидат. Ним став самовисуванець — екс-міністр екології та природних ресурсів Ігор Шевченко.

Екс-чиновник прийшов до ЦВК о 9.00. Під час подачі документів він розповів, що пішов з бізнесу 10 років тому, і зараз очолює благодійний фонд, пише «24 канал».

Впродовж п’яти днів з дня прийняття документів ЦВК має ухвалити рішення про реєстрацію кандидата на пост президента або про відмову у реєстрації. Ці рішення будуть оприлюднені у виданнях «Голос України» та «Урядовий кур'єр».

Нагадаємо, Шевченко у 2014−2015 роках був міністром екології та природних ресурсів України. На місцевих виборах у жовтні 2015 року він балотувався на пост мера Білгорода-Дністровського в Одеській області як незалежний кандидат. Як зазначають ЗМІ, політика пов’язують зі скандальним народним депутатом Олександром Онищенком.

Вибори президента України офіційно стартували в останній день 2018 року. Тривалість президентської кампанії становитиме 90 днів. Усі охочі стати новим керманичем України повинні подати документи до ЦВК не пізніше 8 лютого. Також, за тиждень до виборів, повинен бути забезпечений централізований друк бюлетенів. Голосування заплановане на 31 березня.