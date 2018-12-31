Вибори президента України: відсьогодні стартує реєстрація кандидатів

Вибори президента України / Фото: 7ya-media.com

https://racurs.ua/ua/n116311-vybory-prezydenta-ukrayiny-vidsogodni-startuie-reiestraciya-kandydativ.html

Racurs.ua

Вибори президента України, зокрема, активна фаза цієї виборчої кампанії, офіційно стартує в останній день 2018 року — 31 грудня. Тривалість президентських перегонів становитиме 90 днів. Про це йдеться на сайті Центрвиборчкому.

Впродовж п’яти днів з дня прийняття документів ЦВК має ухвалити рішення про реєстрацію кандидата на пост президента або про відмову у реєстрації. Ці рішення будуть оприлюднені у виданнях «Голос України» та «Урядовий кур'єр». Усі охочі стати новим керманичем України повинні подати документи до ЦВК не пізніше 8 лютого.

Далі формуватимуться виборчі комісії різних рівнів та списки виборців, а також буде проведено жеребкування щодо черговості появи у телеефірах. Окрім цього, до 8 березня, у разі надходження заяви, ЦВК приймає рішення про скасування реєстрації кандидата на пост президента.

Не пізніше, аніж за тиждень до виборів, повинен бути забезпечений централізований друк бюлетенів. Зауважимо, що до 8 березня ЦВК повинна визначитися з формою, кольором і текстом виборчого бюлетеня для голосування.

Проведення передвиборчої агітації триватиме до 29 березня.

Перший тур голосування відбудеться 31 березня. У випадку, якщо жоден кандидат не залучиться підтримкою більшості громадян, а значить, не подолає 50% бар'єр, то другий тур виборів відбудеться 21 квітня.

Інавгурація новообраного глави держави має відбутися не пізніше 3 червня наступного року.

Нагадаємо, на виборах у 2014 році чинний президент Петро Порошенко переміг у першому турі.