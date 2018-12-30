На Рівненщині на ходу загорівся вантажний потяг (ФОТО)

Горів потяг на Рівненщині. Фото: ДСНС

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Вантажний потяг загорівся під час руху в Рівненській області. Інцидент трапився 30 грудня на залізничному перегоні між станціями сіл Шпанів та Решуцьк Рівненського району.

Встановлено, що тепловоз тягнув вантажні пусті вагони та загорівся на ходу приблизно об 11.20. Про подію 30 грудня повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Рівненській області.

Гасити пожежу прибули три пожежно-рятувальні відділення, які ліквідували загоряння.

«Затримки в русі інших потягів не було. Причина задимлення з’ясовується», — зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, 1 листопада в Рівненській області горів пасажирський дизель-потяг сполученням «Удрицьк-Сарни-Здолбунів». Вогонь знищив кабіну машиніста та один із вагонів.