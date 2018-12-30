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Ракурс
Горел поезд на Ровенщине. Фото: ГСЧС

В Ровенской области во время движения загорелся грузовой поезд (ФОТО)

30 дек 2018, 21:51
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Грузовой поезд загорелся на ходу в Ровенской области. Инцидент произошел 30 декабря на железнодорожном перегоне между станциями сел Шпанов и Решуцк Ровенского района.

Установлено, что тепловоз тащил пустые грузовые вагоны и загорелся на ходу примерно в 11.20. О происшествии 30 декабря сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области.

Тушить пожар прибыли три пожарно-спасательных отделения, которые ликвидировали возгорание.

«Задержки в движении других поездов не было. Причина задымления выясняется», — отметили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Напомним, 1 ноября в Ровенской области горел пассажирский дизель-поезд сообщением «Удрицк-Сарны-Здолбунов». Огонь уничтожил кабину машиниста и один из вагонов.

Источник: Ракурс


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