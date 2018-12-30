В Ровенской области во время движения загорелся грузовой поезд (ФОТО)https://racurs.ua/n116310-v-rovenskoy-oblasti-vo-vremya-dvijeniya-zagorelsya-gruzovoy-poezd-foto.htmlRacurs.ua
Грузовой поезд загорелся на ходу в Ровенской области. Инцидент произошел 30 декабря на железнодорожном перегоне между станциями сел Шпанов и Решуцк Ровенского района.
Установлено, что тепловоз тащил пустые грузовые вагоны и загорелся на ходу примерно в 11.20. О происшествии 30 декабря сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области.
Тушить пожар прибыли три пожарно-спасательных отделения, которые ликвидировали возгорание.
«Задержки в движении других поездов не было. Причина задымления выясняется», — отметили в ГСЧС.
Напомним, 1 ноября в Ровенской области горел пассажирский дизель-поезд сообщением «Удрицк-Сарны-Здолбунов». Огонь уничтожил кабину машиниста и один из вагонов.