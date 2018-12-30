Трагедия во время новогоднего утренника: юная девочка скончалась на школьной сцене в Тернопольской области

В Тернопольской области школьница умерла на сцене. Фото: ТСН

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В Тернопольской области произошло несчастье в одной из школ Бучацкого района. Во время новогоднего праздника внезапно потеряла сознание 11-летняя школьница, которая впоследствии умерла.

Несчастье случилось еще 28 декабря, но о трагедии стало известно только сегодня. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

Предварительно установлено, что смерть девочки наступила из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности, стеноза нетрального клапана.

Правоохранители внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

По информации местного издания «20 хвилин», которое сослалось на представителей власти, 28 декабря в Бариской школе проводились мероприятия к новогодне-рождественским праздникам, которые продолжались до 14.00. Шестиклассница Дарья тоже принимала участие в концерте, а после 15.00 уже была зрителем и наблюдала за другими участниками.

Потом всех желающих пригласили на сцену. Даша тоже поднялась на сцену, где сразу потеряла сознание. Учитель и один из родителей вынесли девочку из помещения на свежий воздух. Школьная медсестра и медсестра из педиатрического центра оказывали ей медицинскую помощь. Районная скорая забрала девочку в состоянии клинической смерти.

Напомним, в декабре в одной из школ Днепра учительница умерла прямо на уроке. Трагический инцидент произошел в школе № 112. Во время урока женщине внезапно стало плохо, и она потеряла сознание.