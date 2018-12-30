Трагедія під час новорічного ранку: дівчинка померла на шкільній сцені в Тернопільській області

У Тернопільській області школярка померла на сцені. Фото: ТСН

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Racurs.ua

У Тернопільській області сталося нещастя в одній із шкіл Бучацького району. Під час новорічного свята раптово знепритомніла 11-річна школярка, яка згодом померла.

Нещастя трапилося ще 28 грудня, але про трагедію стало відомо лише сьогодні. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Попередньо встановлено, що смерть дівчинки настала через гостру серцево-судинну недостатність, стеноз нетрального клапана.

Правоохоронці внесли інформацію про трагедію в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

За інформацією місцевого видання «20 хвилин», яке послалося на представників влади, 28 грудня в Бариській школі проводились заходи до новорічно-різдвяних свят, які тривали до 14.00. Шестикласниця Дарина теж брала участь у концерті, а після 15.00 вже була глядачем та спостерігала за іншими учасниками.

Згодом всіх бажаючих запросили на сцену. Даринка теж піднялася на сцену, де відразу втратила свідомість. Вчитель та один із батьків винесли дівчинку з приміщення на свіже повітря. Шкільна медсестра і медсестра з педіатричного центру надавали їй медичну допомогу. Районна швидка забрала дівчинку вже в стані клінічної смерті.

Нагадаємо, у грудні в одній зі шкіл Дніпра вчителька померла прямо на уроці. Трагічний інцидент стався в школі № 112. Під час уроку жінці раптово стало погано, і вона втратила свідомість.