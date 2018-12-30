Жертвами тропічного шторму на Філіппінах стали 22 особи (ВІДЕО)

Шторм на Філіппінах забрав життя десятків осіб. Фото: Flickr

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На Філіппінах внаслідок складних погодних умов загинули 22 особи. Проливні дощі починають слабшати, однак мешканцям острівної країни загрожують масштабні повені.

Жертвами зсувів у місті Легаспі стали три особи. Влада евакуювала з підтоплених регіонів сотні сімей у провінцію Сорсогон. Про це 30 грудня повідомляє APF.

За інформацією берегової охорони Філіппін, в портах по всій території країни застрягли понад 20 тис. пасажирів.

Як повідомив керівник цивільної оборони регіону Бікол Клаудіо Юкот, до рятувальної операції залучена армія. Військовослужбовці на гумових човнах допомагають здійснювати евакуацію тих людей, які виявилися заблокованими у власних домівках.

У деяких постраждалих районах вода досягла дахів будинків.

Нагадаємо, 29 грудня на Філіппінах стався потужний землетрус магнітудою 7,0, який струсонув південно-східне узбережжя острівної країни. Епіцентр підземних поштовхів був розташований за 83 км від міста Пондагуітан.

Сейсмологи попередили про загрозу цунамі й заявляли, що хвилі від цього землетрусу можуть поширитись на 300 км від епіцентру.