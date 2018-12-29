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Ракурс
Землетрус в Індонезії

Потужний землетрус струсонув узбережжя Філіппін, існує загроза цунамі (ВІДЕО)

29 гру 2018, 09:27
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На Філіппінах стався потужний землетрус магнітудою 7,0, який струсонув південно-східне узбережжя острівної країни.

Підземні поштовхи зафіксували на острові Мінданао на півдні Філіппін. Епіцентр розташований за 83 км від міста Пондагуітан. Про це повідомляє геологічна служба США на власній веб-сторінці.

За попередньою інформацією, внаслідок землетрусу ніхто не постраждав, про руйнування не повідомляється.

Сейсмологи попередили про загрозу цунамі й заявляють, що хвилі від цього землетрусу можуть поширитись на 300 км від епіцентру.

Нагадаємо, днями землетрус магнітудою 4,8 стався на італійському острові Сицилія, на якому розташований найактивніший вулкан Європи — Етна. Цей землетрус став найсильнішим із серії підземних поштовхів, спровокованих виверженням Етни.

Майже три десятки осіб постраждали внаслідок підземних поштовхів.

Джерело: Ракурс


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