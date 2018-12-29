Ракурсhttps://racurs.ua
Землетрясение в Индонезии
Мощное землетрясение сотрясло побережье Филиппин, существует угроза цунами (ВИДЕО)https://racurs.ua/n116258-moschnoe-zemletryasenie-sotryaslo-pobereje-filippin-suschestvuet-ugroza-cunami-video.htmlRacurs.ua
На Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0, которое сотрясло юго-восточное побережье островной страны.
Подземные толчки зафиксировали на острове Минданао на юге Филиппин. Эпицентр расположен в 83 км от города Пондагуитан. Об этом сообщает геологическая служба США на собственной веб-странице.
По предварительной информации, в результате землетрясения никто не пострадал, о разрушениях не сообщается.
Сейсмологи предупредили об угрозе цунами и заявляют, что волны от этого землетрясения могут распространиться на 300 км от эпицентра.
Напомним, на днях землетрясение магнитудой 4,8 произошло на итальянском острове Сицилия, на котором расположен самый активный вулкан Европы — Этна. Это землетрясение стало самым сильным из серии подземных толчков, спровоцированных извержением Этны.
Почти три десятка человек пострадали в результате подземных толчков.