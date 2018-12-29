Мощное землетрясение сотрясло побережье Филиппин, существует угроза цунами (ВИДЕО)

Землетрясение в Индонезии

https://racurs.ua/n116258-moschnoe-zemletryasenie-sotryaslo-pobereje-filippin-suschestvuet-ugroza-cunami-video.html

Racurs.ua

На Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0, которое сотрясло юго-восточное побережье островной страны.

Подземные толчки зафиксировали на острове Минданао на юге Филиппин. Эпицентр расположен в 83 км от города Пондагуитан. Об этом сообщает геологическая служба США на собственной веб-странице.

По предварительной информации, в результате землетрясения никто не пострадал, о разрушениях не сообщается.

Сейсмологи предупредили об угрозе цунами и заявляют, что волны от этого землетрясения могут распространиться на 300 км от эпицентра.

Напомним, на днях землетрясение магнитудой 4,8 произошло на итальянском острове Сицилия, на котором расположен самый активный вулкан Европы — Этна. Это землетрясение стало самым сильным из серии подземных толчков, спровоцированных извержением Этны.

Почти три десятка человек пострадали в результате подземных толчков.