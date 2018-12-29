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Ракурс
Землетрясение в Индонезии

Мощное землетрясение сотрясло побережье Филиппин, существует угроза цунами (ВИДЕО)

29 дек 2018, 09:27
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На Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0, которое сотрясло юго-восточное побережье островной страны.

Подземные толчки зафиксировали на острове Минданао на юге Филиппин. Эпицентр расположен в 83 км от города Пондагуитан. Об этом сообщает геологическая служба США на собственной веб-странице.

По предварительной информации, в результате землетрясения никто не пострадал, о разрушениях не сообщается.

Сейсмологи предупредили об угрозе цунами и заявляют, что волны от этого землетрясения могут распространиться на 300 км от эпицентра.

Напомним, на днях землетрясение магнитудой 4,8 произошло на итальянском острове Сицилия, на котором расположен самый активный вулкан Европы — Этна. Это землетрясение стало самым сильным из серии подземных толчков, спровоцированных извержением Этны.

Почти три десятка человек пострадали в результате подземных толчков.

Источник: Ракурс


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