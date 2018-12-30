Жертвами тропического шторма на Филиппинах стали 22 человека (ВИДЕО)

Шторм на Филиппинах унес жизни десятков человек. Фото: Flickr

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На Филиппинах в результате сложных погодных условий погибли 22 человека. Проливные дожди начинают ослабевать, однако жителям островной страны угрожают масштабные наводнения.

Жертвами оползней в городе Легаспи стали три человека. Власти эвакуировали из подтопленных регионов сотни семей в провинцию Сорсогон. Об этом 30 декабря сообщает APF.

По информации береговой охраны Филиппин, в портах по всей территории страны застряли более 20 тыс. пассажиров.

Как сообщил руководитель гражданской обороны региона Бикол Клаудио Юкот, к спасательной операции привлечена армия. Военнослужащие на резиновых лодках помогают осуществлять эвакуацию тех людей, которые оказались заблокированными в собственных домах.

В некоторых пострадавших районах вода достигла крыш домов.

Напомним, 29 декабря на Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0, которое потрясло юго-восточное побережье островной страны. Эпицентр подземных толчков был расположен в 83 км от города Пондагуитан.

Сейсмологи предупредили об угрозе цунами и заявляли, что волны от этого землетрясения могут распространиться на 300 км от эпицентра.