На хабарі в Полтаві затримали посадовця «Полтавагазвидобування» (ФОТО)

Затримали на хабарі. Фото: Куркуль

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У Полтаві в корупції викрили головного фахівця «Полтавагазвидобування».

Правоохоронці встановили, що посадовець мав важелі впливу, аби здійснювати штучні перешкоди у господарській діяльності товариства. Підприємцям, які хотіли безперешкодно виконувати роботи по договору та отримати кошти за її виконання, повинні були платити корупціонеру 220 тис. грн так званого відкату. Про це повідомила прес-служба поліції області.

Посадовця затримали в одному з ресторанів після отримання ним 50 тис. грн хабара.

Хабарнику інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 28 грудня в Херсонській області на хабарі затримали заступника мера Генічеська. Він отримав від громадянки 28 тис. грн.