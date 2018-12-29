На хабарі в Херсонській області затримали заступника міського голови (ФОТО)

На хабарі погорів заступник мера. Фото: Новини Вінниці

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У Херсонській області на хабарі 28 грудня затримали заступника мера Генічеська. Він отримав від громадянки частину хабара в сумі 28 тис. грн.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав 35 тис. грн від однією із мешканок Генічеська. За ці гроші чиновник обіцяв посприяти у вирішенні питання щодо придбання у неї міською радою за бюджетні кошти однокімнатної квартири. Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Південного регіону в Facebook.

Очікується, що затриманому оголосять про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Правоохоронці скерують до суду клопотання про обрання чиновнику запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

Нагадаємо, 26 грудня поліція Києва затримала керівника структурного підрозділу одного із столичних банків під час отримання нею частини хабара в сумі 5 тис. дол. Загалом зловмисниця вимагала майже 1 млн грн й за цю суму обіцяла продати майно банку по заниженій вартості.