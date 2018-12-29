Новий суперкар Toyota Supra показали на фотознімках: стало відомо, як виглядатиме авто (ФОТО)

Автовиробник Toyota

https://racurs.ua/ua/n116260-novyy-superkar-toyota-supra-pokazaly-na-fotoznimkah-stalo-vidomo-yak-vyglyadatyme-avto-foto.html

Racurs.ua

Зображення нового автомобіля із серії Toyota Supra (Тойота Супра) з’явилися у соціальній мережі.

Фотознімки засекреченого авто змогли отримати інтернет-користувачі, які заповнили форму на німецькому сайті Toyota для отримання більшої інформації про майбутню «Супру». Про це повідомляє автомобільне видання Motor 1.

Після того, як світлини новинки японського автовиробника розлетілися в мережі, адміністрація сайту змінила раніше опубліковані фото за знімки Toyota Supra в камуфляжі.

Однак деякі користувачі все ж встигли зберегти отримані зображення й опублікували їх у мережі.

Автовиробник «Тойота» призупинив випуск «Супри» в 2002 році. Вперше модель цього авто з’явилася в 1978 році й пережила чотири покоління. Відродження легендарної моделі Toyota Supra стало однією з найбільш очікуваних подій для автомобільних фанатів.

Нагадаємо, в грудні з’явилося перше зображення секретного спортивного авто Toyota Supra — машину сфотографували без камуфляжу під час транспортування.