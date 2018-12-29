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Ракурс
Автовиробник Toyota

Новий суперкар Toyota Supra показали на фотознімках: стало відомо, як виглядатиме авто (ФОТО)

29 гру 2018, 10:36
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Зображення нового автомобіля із серії Toyota Supra (Тойота Супра) з’явилися у соціальній мережі.

Фотознімки засекреченого авто змогли отримати інтернет-користувачі, які заповнили форму на німецькому сайті Toyota для отримання більшої інформації про майбутню «Супру». Про це повідомляє автомобільне видання Motor 1.

Після того, як світлини новинки японського автовиробника розлетілися в мережі, адміністрація сайту змінила раніше опубліковані фото за знімки Toyota Supra в камуфляжі.

Однак деякі користувачі все ж встигли зберегти отримані зображення й опублікували їх у мережі.

Автовиробник «Тойота» призупинив випуск «Супри» в 2002 році. Вперше модель цього авто з’явилася в 1978 році й пережила чотири покоління. Відродження легендарної моделі Toyota Supra стало однією з найбільш очікуваних подій для автомобільних фанатів.

Так виглядатиме нова «Тойота Супра». Фото: Motor 1

Нагадаємо, в грудні з’явилося перше зображення секретного спортивного авто Toyota Supra — машину сфотографували без камуфляжу під час транспортування.

Джерело: Ракурс


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