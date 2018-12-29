Новый суперкар Toyota Supra показали на фотоснимках: стало известно, как будет выглядеть авто (ФОТО)

Автопроизводитель Toyota

https://racurs.ua/n116260-novyy-superkar-toyota-supra-pokazali-na-fotosnimkah-stalo-izvestno-kak-budet-vyglyadet-avto-foto.html

Racurs.ua

Изображение нового автомобиля из серии Toyota Supra (Тойота Супра) появились в социальной сети.

Фотографии засекреченного авто смогли получить интернет-пользователи, которые заполнили форму на немецком сайте Toyota для получения большей информации о предстоящей «Супре». Об этом сообщает автомобильное издание Motor 1.

После того, как фотографии новинки японского автопроизводителя разлетелись в сети, администрация сайта изменила ранее опубликованные фото за снимки Toyota Supra в камуфляже.

Однако некоторые пользователи все же успели сохранить полученные изображения и опубликовали их в сети.

Автопроизводитель «Тойота» приостановил выпуск «Супры» в 2002 году. Впервые модель этого авто появилась в 1978 году и пережила четыре поколения. Возрождение легендарной модели Toyota Supra стало одним из самых ожидаемых событий для автомобильных фанатов.

Напомним, в декабре появилось первое изображение секретного спортивного авто Toyota Supra — машину сфотографировали без камуфляжа во время транспортировки.