Ракурсhttps://racurs.ua
Поселок в РФ накрыла лавина. Фото: ТАСС
Лавина сошла на поселок в Хабаровском крае, есть погибшие (ВИДЕО)https://racurs.ua/n116259-lavina-soshla-na-poselok-v-habarovskom-krae-est-pogibshie-video.htmlRacurs.ua
Лавина накрыла поселок Многовершинный, что в Хабаровском крае Российской Федерации. Трагедия произошла утром 29 декабря.
Под толщей снега оказались 10 человек. Власти заявляют о по меньшей мере двух погибших. Все эти лица находились на компрессорной станции местного золотодобывающего предприятия, когда на поселок сошли лавины. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в Хабаровском крае.
Девять человек спасателям уже удалось найти. Одного человека нашли мертвым, еще одного с травмами госпитализировали, но пострадавший умер в больнице. Семеро находятся в местной больнице в тяжелом состоянии.
Продолжаются поиски еще одного работника предприятия, он находится в заблокированном здании.
Сейчас на месте чрезвычайного происшествия работают десятки спасателей и спецтехника. Сотрудники МЧС расчищают снег.
Из-за сложных погодных условий не удается направить в городок авиацию и дополнительные наземные группы.
Синоптики предупреждают, что сложная погода сохранится и в дальнейшем. Прогнозируют осадки различной интенсивности, метели, ветер с порывами до 22 м/сек.
Напомним, весной 2018 года жертвами схода лавины в швейцарских Альпах стало пять лыжников. Трагический инцидент произошел в горах выше населенного пункта Фишерталь в швейцарском регионе Гомс.