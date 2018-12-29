Лавина сошла на поселок в Хабаровском крае, есть погибшие (ВИДЕО)

Поселок в РФ накрыла лавина. Фото: ТАСС

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Racurs.ua

Лавина накрыла поселок Многовершинный, что в Хабаровском крае Российской Федерации. Трагедия произошла утром 29 декабря.

Под толщей снега оказались 10 человек. Власти заявляют о по меньшей мере двух погибших. Все эти лица находились на компрессорной станции местного золотодобывающего предприятия, когда на поселок сошли лавины. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в Хабаровском крае.

Девять человек спасателям уже удалось найти. Одного человека нашли мертвым, еще одного с травмами госпитализировали, но пострадавший умер в больнице. Семеро находятся в местной больнице в тяжелом состоянии.

Продолжаются поиски еще одного работника предприятия, он находится в заблокированном здании.

Сейчас на месте чрезвычайного происшествия работают десятки спасателей и спецтехника. Сотрудники МЧС расчищают снег.

Из-за сложных погодных условий не удается направить в городок авиацию и дополнительные наземные группы.

Синоптики предупреждают, что сложная погода сохранится и в дальнейшем. Прогнозируют осадки различной интенсивности, метели, ветер с порывами до 22 м/сек.

Напомним, весной 2018 года жертвами схода лавины в швейцарских Альпах стало пять лыжников. Трагический инцидент произошел в горах выше населенного пункта Фишерталь в швейцарском регионе Гомс.