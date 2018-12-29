Лавина зійшла на селище в Хабаровському краї Росії, є загиблі (ВІДЕО)

Селище в РФ накрила лавина. Фото: ТАСС

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Лавина накрила селище Многовершинне, що в Хабаровському краю Російської Федерації. Трагедія сталася вранці 29 грудня.

Під товщею снігу опинилися 10 осіб. Влада заявляє про щонайменше двох загиблих. Всі ці особи перебували на компресорній станції місцевого золотодобувного підприємства, коли на селище зійшли лавини. Про це повідомила прес-служба МНС у Хабаровському краї.

Дев’ятьох осіб рятувальникам вже вдалося знайти. Одну людину знайшли мертвою, ще одного з травмами госпіталізували, але постраждалий помер у лікарні. Семеро перебувають у місцевій лікарні у важкому стані.

Тривають пошуки ще одного працівника підприємства, він перебуває у заблокованій будівлі.

Наразі на місці надзвичайної події працюють десятки рятувальників та спецтехніка. Співробітники МНС розчищають сніг.

Через складні погодні умови не вдається направити в містечко авіацію та додаткові наземні групи.

Синоптики попереджають, що складна погода утримуватиметься й надалі. Прогнозують опади різної інтенсивності, заметілі, вітер із поривами до 22 м/с.

Нагадаємо, навесні 2018 року жертвами сходу лавини у швейцарських Альпах стало п’ятеро лижників. Трагічний інцидент стався в горах вище населеного пункту Фишерталь у швейцарському регіоні Гомс.