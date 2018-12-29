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Ракурс
На взятке погорел заместитель мэра. Фото: Новости Винницы

На взятке в Херсонской области задержали заместителя мэра (ФОТО)

29 дек 2018, 11:08
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В Херсонской области на взятке 28 декабря задержали заместителя мэра Геническа. Он получил от гражданки часть взятки в сумме 28 тыс. грн.

Правоохранители установили, что чиновник требовал 35 тыс. грн от одной из жительниц Геническа. За эти деньги он обещал посодействовать в решении вопроса о приобретении у нее городским советом за бюджетные средства однокомнатной квартиры. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Южного региона в Facebook.

Ожидается, что задержанному объявят о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители направят в суд ходатайство об избрании чиновнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Задержание на взятке. Фото: пресс-служба военной прокуратуры Южного региона в Facebook

Напомним, 26 декабря полиция Киева задержала руководителя структурного подразделения одного из столичных банков во время получения ею части взятки в сумме 5 тыс. долл. Всего злоумышленница требовала почти 1 млн грн и за эту сумму обещала продать имущество банка по заниженной стоимости.

Источник: Ракурс


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