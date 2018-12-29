На взятке в Херсонской области задержали заместителя мэра (ФОТО)

На взятке погорел заместитель мэра. Фото: Новости Винницы

https://racurs.ua/n116261-na-vzyatke-v-hersonskoy-oblasti-zaderjali-zamestitelya-mera-foto.html

Racurs.ua

В Херсонской области на взятке 28 декабря задержали заместителя мэра Геническа. Он получил от гражданки часть взятки в сумме 28 тыс. грн.

Правоохранители установили, что чиновник требовал 35 тыс. грн от одной из жительниц Геническа. За эти деньги он обещал посодействовать в решении вопроса о приобретении у нее городским советом за бюджетные средства однокомнатной квартиры. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Южного региона в Facebook.

Ожидается, что задержанному объявят о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители направят в суд ходатайство об избрании чиновнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Напомним, 26 декабря полиция Киева задержала руководителя структурного подразделения одного из столичных банков во время получения ею части взятки в сумме 5 тыс. долл. Всего злоумышленница требовала почти 1 млн грн и за эту сумму обещала продать имущество банка по заниженной стоимости.