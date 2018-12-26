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Ракурс
Сотрудницу столичного банка поймали на вымогательстве. Фото: 33 Канал

В Киеве сотрудницу банка задержали за вымогательство почти 1 млн грн (ФОТО)

26 дек 2018, 22:52
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Полиция Киева 26 декабря задержала руководителя структурного подразделения одного из столичных банков во время получения ею части взятки в сумме 5 тыс. долл.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, руководитель финансового учреждения организовала преступную схему получения средств, которая действовала с ноября 2018 года. Злоумышленница требовала почти 1 млн грн и за эту сумму обещала продать имущество банка по заниженной стоимости.

Правоохранители инкриминируют злоумышленнице совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368−3 (подкуп служебного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанной в виде содержания под стражей.

В Киеве работница банка погорела на взятке. Фото: Нацполиция

Напомним, 19 декабря во Львовской области на взятке задержали судью Турковского районного суда Львовской области. Он требовал взятку в сумме 1 тыс. евро и за эти деньги обещал водителю-нарушителю избежать ответственности.

Источник: Ракурс


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