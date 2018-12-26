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Ракурс
Працівницю столичного банку спіймали на вимаганні. Фото: 33 Канал

У Києві працівницю банку затримали за вимагання майже 1 млн грн (ФОТО)

26 гру 2018, 22:52
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Поліція Києва 26 грудня затримала керівника структурного підрозділу одного із столичних банків під час отримання нею частини хабара в сумі 5 тис. дол.

Як повідомили в прес-службі Національної поліції, керівник фінансової установи організувала злочинну схему отримання коштів, яка діяла з листопада 2018 року. Зловмисниця вимагала майже 1 млн грн й за цю суму обіцяла продати майно банку по заниженій вартості.

Правоохоронці інкримінують зловмисниці вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368−3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманій у виді тримання під вартою.

У Києві працівниця банку погоріла на хабарі. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 19 грудня у Львівській області на хабарі затримали суддю Турківського районного суду Львівської області. Він вимагав хабар у сумі 1 тис. євро й за ці гроші обіцяв водію-порушнику уникнути відповідальності.

Джерело: Ракурс


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