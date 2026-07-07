Під Києвом знайшли закопане тіло жінки, яку підозрювали у замаху на Єрмолаєва в Монако. Фото:

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Тіло жінки, яку підозрювали у замаху на вбивство підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва, знайшли під Києвом.

Попередньо відомо, що жінку застрелили й закопали. Знайшли тіло близько 23.00. У цій справі затримали двох підозрюваних. Один із них — чинний офіцер Головного управління розвідки Міноборони України, а інший є колишній правоохоронець. Про це 7 липня повідомило видання «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що жінка перебувала за межами України з 22 березня 2025 року до 1 липня 2026 року

Нагадаємо, ввечері 29 червня внаслідок вибуху в Монако постраждали троє осіб, двоє з яких отримали дуже важкі поранення. Постраждав український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який перебуває під українськими санкціями через торгівлю алкоголем у тимчасово окупованому Криму.

Особа, яка заклала вибухівку, потрапила на записи камер спостереження. Генеральна прокуратура Монако розпочала розслідування за фактом замаху на вбивство та встановлення вибухового пристрою в громадському місці.

Джерело: «Українська правда»