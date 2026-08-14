Чоловік у Києві стрибнув у бочку зі смолою для здійснення пограбування, фото: Нацполіція

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У Києві чоловік стрибнув у бочку зі смолою, щоб стати «непомітним» у темряві та пограбувати крамницю.

Про це сьогодні, 14 серпня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що все сталось позаминулої ночі у приміщенні продуктового супермаркету у Святошинському районі:

26-річний місцевий житель вирішив обікрасти крамницю, використавши дуже незвичний спосіб маскування. Для цього заліз у бочку зі смолою, що стояла на території будівництва, сподіваючись таким чином злитися з темрявою;

надалі чоловік пошкодив ногою скляні двері та проник у приміщення, де наскладав у мішок цигарки, сік, цукерки, апельсин, грейпфрут та вологі серветки. Забрати більше завадили охоронці закладу, від яких він кинувся тікати;

але й на цьому порушник не зупинився — дорогою додому він почав жбурляти каміння у вікна ліцею. У цей момент його з мішком краденого і виявили правоохоронці. Чоловіка затримали.