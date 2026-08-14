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Ракурс
Чоловік у Києві стрибнув у бочку зі смолою для здійснення пограбування, фото: Нацполіція

У Києві чоловік стрибнув у бочку зі смолою, щоб пограбувати крамницю (ФОТО)

14 сер 2026, 16:59
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У Києві чоловік стрибнув у бочку зі смолою, щоб стати «непомітним» у темряві та пограбувати крамницю.

Про це сьогодні, 14 серпня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що все сталось позаминулої ночі у приміщенні продуктового супермаркету у Святошинському районі:

  • 26-річний місцевий житель вирішив обікрасти крамницю, використавши дуже незвичний спосіб маскування. Для цього заліз у бочку зі смолою, що стояла на території будівництва, сподіваючись таким чином злитися з темрявою;
  • надалі чоловік пошкодив ногою скляні двері та проник у приміщення, де наскладав у мішок цигарки, сік, цукерки, апельсин, грейпфрут та вологі серветки. Забрати більше завадили охоронці закладу, від яких він кинувся тікати;
  • але й на цьому порушник не зупинився — дорогою додому він почав жбурляти каміння у вікна ліцею. У цей момент його з мішком краденого і виявили правоохоронці. Чоловіка затримали.

Втім, найважча частина роботи чекала на поліцейських вже після. Щоб доправити чоловіка до управління поліції та допитати — його треба було відмити. Для цього правоохоронці витратили понад п’ять годин, щітки для взуття, 12 літрів олії та 4 літри миючого засобу, — зазначили у поліції.

Чоловік у Києві стрибнув у бочку зі смолою для здійснення пограбування, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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