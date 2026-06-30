Вибух у Монако прокоментували в українському МЗС. Фото:

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Вибух у Монако 29 червня прокоментували МЗС України.

Наразі дипломатичне відомство не може офіційно підтвердити українське громадянство постраждалих внаслідок вибуху на території князівства. Посольство України у Франції, яке відповідає також за Монако, перебуває в постійному контакті з місцевою поліцією, медичними закладами та судовими органами. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України, передає «Укрінформ».

За інформацією місцевих рятувальних служб, унаслідок вибуху постраждали троє осіб — члени родини українського походження. Наразі офіційними каналами здійснюється ідентифікація постраждалих осіб, уточнюється інформація щодо наявності в них громадянства України", — йдеться в повідомленні.

У МЗС додали, що українські дипломати працюють на місці події.

Нагадаємо, ввечері 29 червня внаслідок вибуху в Монако постраждали троє осіб, двоє з яких отримали дуже важкі поранення. ЗМІ писали, що мова йшла про українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва і його близьких. Цей олігарх перебуває під українськими санкціями через торгівлю алкоголем у тимчасово окупованому Криму.

Зловмисник, який заклав вибухівку, потрапив на записи камер спостереження. Слідство вважає, що він встиг виїхати у Францію.

Генеральна прокуратура Монако розпочала розслідування за фактом замаху на вбивство та встановлення вибухового пристрою в громадському місці.

Джерело: «Укрінформ»