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Вибух у Монако прокоментували в українському МЗС. Фото:
Вибух у Монако прокоментували в українському МЗСhttps://racurs.ua/ua/n214731-vybuh-u-monako-prokomentuvaly-v-ukrayinskomu-mzs.htmlРакурс
Вибух у Монако 29 червня прокоментували МЗС України.
Наразі дипломатичне відомство не може офіційно підтвердити українське громадянство постраждалих внаслідок вибуху на території князівства. Посольство України у Франції, яке відповідає також за Монако, перебуває в постійному контакті з місцевою поліцією, медичними закладами та судовими органами. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України, передає «Укрінформ».
За інформацією місцевих рятувальних служб, унаслідок вибуху постраждали троє осіб — члени родини українського походження. Наразі офіційними каналами здійснюється ідентифікація постраждалих осіб, уточнюється інформація щодо наявності в них громадянства України", — йдеться в повідомленні.
У МЗС додали, що українські дипломати працюють на місці події.
Нагадаємо, ввечері 29 червня внаслідок вибуху в Монако постраждали троє осіб, двоє з яких отримали дуже важкі поранення. ЗМІ писали, що мова йшла про українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва і його близьких. Цей олігарх перебуває під українськими санкціями через торгівлю алкоголем у тимчасово окупованому Криму.
Зловмисник, який заклав вибухівку, потрапив на записи камер спостереження. Слідство вважає, що він встиг виїхати у Францію.
Генеральна прокуратура Монако розпочала розслідування за фактом замаху на вбивство та встановлення вибухового пристрою в громадському місці.
Джерело: «Укрінформ»