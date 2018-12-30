На взятке в Полтаве задержали чиновника «Полтавагаздобычи» (ФОТО)

Задержали на взятке. Фото: Куркуль

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В Полтаве в коррупции разоблачили главного специалиста «Полтавагаздобычи».

Правоохранители установили, что чиновник имел рычаги влияния, чтобы осуществлять искусственные препятствия в хозяйственной деятельности общества. Предпринимателям, которые хотели беспрепятственно выполнять работы по договору и получать средства за ее выполнение, должны были платить коррупционеру 220 тыс. грн так называемого отката. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Чиновника задержали в одном из ресторанов после получения им 50 тыс. грн взятки.

Взяточнику инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 28 декабря в Херсонской области на взятке задержали заместителя мэра Геническа. Он получил от гражданки 28 тыс. грн.