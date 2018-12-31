Выборы президента Украины: с сегодняшнего дня стартует регистрация кандидатов

Выборы президента Украины / Фото: 7ya-media.com

https://racurs.ua/n116311-vybory-prezidenta-ukrainy-s-segodnyashnego-dnya-startuet-registraciya-kandidatov.html

Racurs.ua

Выборы президента Украины, в частности, активная фаза этой избирательной кампании, официально стартует в последний день 2018 года — 31 декабря. Продолжительность президентской гонки составит 90 дней. Об этом говорится на сайте Центризбиркома.

В течение пяти дней со дня поступления документов, ЦИК должен принять решение о регистрации кандидата на пост президента или отказе в регистрации. Эти решения будут обнародованы в изданиях «Голос Украины» и «Урядовый курьер». Все желающие стать новым главой Украины должны подать документы в ЦИК не позднее 8 февраля.

Далее будут формироваться избирательные комиссии различных уровней и списки избирателей, а также будет проведена жеребьевка, которая определит очередность появления в телеэфире. Кроме этого, до 8 марта, в случае поступления заявления, ЦИК принимает решение об отмене регистрации кандидата на пост президента.

Не позднее, чем за неделю до выборов должна быть обеспечена централизованная печать бюллетеней. Отметим, что до 8 марта ЦИК определиться с формой, цветом и текстом избирательного бюллетеня.

Проведение предвыборной агитации продлится до 29 марта.

Первый тур голосования состоится 31 марта. В случае, если ни один кандидат не получит поддержки большинства граждан, а значит, не преодолеет 50% барьер, второй тур выборов состоится 21 апреля.

Инаугурация новоизбранного главы государства должна состояться не позднее 3 июня следующего года.

Напомним, на выборах в 2014-м году действующий президент Петр Порошенко победил в первом туре.