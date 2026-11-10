Владимир Зеленский внес законопроект о возвращении декларирования для сотрудников СБУ. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський вніс до ВРУ законопроект, що стосується повернення декларування для співробітників СБУ.

Проект закону стосується внесення змін до закону України «Про запобігання корупції» щодо особливостей декларування окремих категорій військовослужбовців сил безпеки та доступу до декларацій в умовах воєнного стану було направлено до українського парламенту. Про це йдеться у картці документу, який був опублікований на сайті Верховної Ради України.

Зеленський визначив законопроект як невідкладний. Парламент отримав проект закону, його передали на розгляд керівництву і направили на розгляд комітету ВРУ.

У пояснювальній записці зазначається, що документ повинен удосконалити правила щодо обмеження відкритого доступу до декларацій деяких категорій військовослужбовців сил безпеки та посилити ефективність фінансового контролю. Мова йде про військових Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Держспецзв’язку, Управління державної охорони, ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту, а також співробітників поліції особливого призначення, які залучені до бойових дій. Всі вони мають подати декларації не пізніше ніж за 90 календарних днів після настання однієї з двох обставин: припинення або скасування воєнного стану чи звільнення зі служби.

Нагадаємо, 4 листопада Антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття злочинного угруповання, яке підкуповувало високопосадовців силових структур для прикриття шахрайських кол-центрів. До схеми були залучені посадовці СБУ, Офісу генпрокурора та Національної поліції.