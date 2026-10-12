Войска РФ сегодня атаковали шесть энергообъектов в Украине, заявил Владимир Зеленский. Фото: ОП

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Ракурс

Країна-агресор Росія не дотримується енергетичного перемир’я, яке раніше анонсував президент США Дональд Трамп.

Упродовж сьогоднішнього дня, 12 жовтня, ворог завдав ударів по шести енергетичних об'єктах в Україні. Внаслідок російських атак поранення отримали 33 людини. Про це заявив український президент Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна минулої ночі не атакувала жодних енергетичних об'єктів на території Росії.

Ми ніколи не повідомляємо, що робитимемо далі в межах наших операцій. Минулої ночі ми не атакували жодного енергетичного об'єкта на території Росії, тому що президент Трамп сказав, що між Україною і РФ буде енергетичне перемир’я. Ми не атакували, поки Росія била по наших АЗС, енергетичній інфраструктурі та інших об'єктах, — зазначив він.

Глава держави також привітав рішення Європейського Союзу про запровадження нового пакета санкцій і закликав посилити тиск на російські підприємства.

Нагадаємо, 11 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про нібито початок «енергетичного перемир’я» між Україною та РФ. Американський лідер наголосив, що Київ та Москва нібито погодилися на припинення ударів. Президент України Володимир Зеленський назвав цю заяву «новиною». Однак додав, що українська сторона готова до такого кроку, якщо його реально виконає й російська сторона.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що тривають контакти щодо енергетичного перемир’я, про яке оголосив президент Сполучених Штатів Америки.