Выборы президента Украины: СМИ назвали первого кандидата, который уже занес документы в ЦИК (ФОТО)

СМИ назвали первого кандидата, который уже занес документы в ЦИК / Фото: 112

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Racurs.ua

Документы для участия в выборах президента Украины в понедельник, 31 декабря, подал в Центральную избирательную комиссию первый кандидат. Им стал самовыдвиженец — экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко.

Экс-чиновник пришел в ЦИК в 9.00. В ходе подачи документов он рассказал, что ушел из бизнеса 10 лет назад, и сейчас возглавляет благотворительный фонд, пишет «24 канал».

В течение пяти дней со дня поступления документов ЦИК должен принять решение о регистрации кандидата на пост президента или об отказе в регистрации. Эти решения будут обнародованы в изданиях «Голос Украины» и «Урядовый курьер».

Напомним, Шевченко в 2014—2015 годах был министром экологии и природных ресурсов Украины. На местных выборах в октябре 2015 года он баллотировался на пост мэра Белгорода-Днестровского в Одесской области в качестве независимого кандидата. Как отмечают СМИ, политика связывают со скандальным народным депутатом Александром Онищенко.

Выборы президента Украины официально стартовали в последний день 2018 года. Продолжительность президентской кампании составит 90 дней. Все желающие стать новым главой Украины должны подать документы в ЦИК не позднее 8 февраля. Также, за неделю до выборов, должна быть обеспечена централизованная печать бюллетеней. Голосование запланировано на 31 марта.