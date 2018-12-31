Взрыв многоэтажки Магнитогорска: из-под завалов извлекли первых уцелевших (ФОТО, ВИДЕО)

Взрыв многоэтажки Магнитогорска / Фото: ВВС

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Взрыв многоэтажки в Магнитогорске утром 31 декабря унес жизни трех человек, на месте происшествия ведутся спасательные работы. По данным СМИ Магнитогорска со ссылкой на представителей местной власти, в обрушившемся подъезде были прописаны 110 человек.

Уже известно о трех погибших, один из которых ребенок. Всего из завалов вытащили 10 человек. Непонятна судьба 79-ти человек.

«13-летний ребенок помещен в реанимацию. Его состояние не оценивается как тяжелое, мама к нему допущена, он в сознании, его жизни ничего не угрожает», — отмечают врачи больницы Магнитогорска.

Вокруг жилой многоэтажки все оцеплено, люди не могут забрать свои вещи, документы.

По словам очевидцев происшествия, возле места взрыва собралось много людей, которые живут в соседних подъездах и домах. Спецтехника убирает мешающие деревья.

Напомним, утром 31 декабря в российском Магнитогорске обрушилась секция 10-этажного жилого дома. По официальным данным, причиной стал взрыв газа. Неизвестна судьба 79-ти человек. Повреждены или разрушены 48 квартир.