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Ракурс
Взрыв в Магнитогорске, фото — Медуза

Взрыв в России разрушил подъезд 10-этажного дома, неизвестна судьба 80 человек (ФОТО, ВИДЕО)

31 дек 2018, 08:45
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Утром 31 декабря в Магнитогорске обрушилась секция 10-этажного жилого дома.

По официальным данным, причиной стал взрыв газа, сообщает «Медуза».

Власти пока сообщили о трех погибших. Остается неизвестной судьба 79 человек. Повреждено или разрушено 48 квартир.

Взрыв в Магнитогорске, фото — Медуза

Взрыв произошел в 6.00 по местному времени. Упал один из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. По предварительным данным, погибли три человека.

В результате взрыва и падения начался пожар, который спасатели тушили на протяжении нескольких часов.

В качестве основной версии причин чрезвычайного происшествия рассматривается взрыв бытового газа.

Утром начался разбор плит и строительных элементов.

Взрыв в Магнитогорске, фото — Медуза

Источник: Ракурс


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