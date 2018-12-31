Вибух у Росії зруйнував під’їзд 10-поверхового будинку, невідома доля 80 людей (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n116312-vybuh-u-rosiyi-zruynuvav-pid-yizd-10-poverhovogo-budynku-nevidoma-dolya-80-ludey-foto-video.htmlRacurs.ua
Вранці 31 грудня в Магнітогорську обрушилася секція 10-поверхового житлового будинку.
За офіційними даними, причиною став вибух газу, повідомляє «Медуза».
Влада поки повідомила про трьох загиблих. Залишається невідомою доля 79 осіб.
Вибух стався о 6.00 за місцевим часом. Впав один з під’їздів житлового будинку за адресою проспект Карла Маркса, 164. За попередніми даними, загинули три людини. Пошкоджено або зруйновано 48 квартир.
Внаслідок вибуху і падіння сталася й пожежа, яку рятувальники гасили впродовж кількох годин.
В якості основної версії причин надзвичайної ситуації розглядається вибух побутового газу.
Уранці почався розбір плит-перекриттів і будівельних елементів.
Порушено кримінальну справу про заподіяння смерті з необережності.