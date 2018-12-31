Вибух у Росії зруйнував під’їзд 10-поверхового будинку, невідома доля 80 людей (ФОТО, ВІДЕО)

Вибух у Магнітогорську, фото — Медуза

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Вранці 31 грудня в Магнітогорську обрушилася секція 10-поверхового житлового будинку.

За офіційними даними, причиною став вибух газу, повідомляє «Медуза».

Влада поки повідомила про трьох загиблих. Залишається невідомою доля 79 осіб.

Вибух стався о 6.00 за місцевим часом. Впав один з під’їздів житлового будинку за адресою проспект Карла Маркса, 164. За попередніми даними, загинули три людини. Пошкоджено або зруйновано 48 квартир.

Внаслідок вибуху і падіння сталася й пожежа, яку рятувальники гасили впродовж кількох годин.

В якості основної версії причин надзвичайної ситуації розглядається вибух побутового газу.

Уранці почався розбір плит-перекриттів і будівельних елементів.

Порушено кримінальну справу про заподіяння смерті з необережності.