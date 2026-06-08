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Масштабний вибух прогримів у Бєлгородській області Росії. Фото:
Потужний вибух прогримів під Бєлгородом — міг здетонувати склад боєприпасів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214294-potujnyy-vybuh-progrymiv-pid-bielgorodom-mig-zdetonuvaty-sklad-boieprypasiv-video.htmlРакурс
Масштабний вибух прогримів у Бєлгородській області Росії у понеділок, 8 червня.
Великі стовпи чорного диму піднімаються з різних частин лісового масиву поблизу селища Новосадовий та села Бєловське, де розташовані склади з боєприпасами. Наслідки вибуху в небі видно з усіх точок Бєлгорода. Про це пишуть місцеві пабліки та моніторингові Telegram-канали.
На думку експертів, вибух стався у районі так званого Бєловського лісу, який до 2023 року залишався звичайною цивільною зеленою зоною. Однак російські військові перетворили цю територію на режимний об'єкт із прихованою інфраструктурою.
Місцева влада на чолі з губернатором наразі ніяк не коментують подію, а також мовчать причини та масштаби руйнувань військової інфраструктури.
Нагадаємо, 5 червня у румунському порту Констанца пролунав потужний вибух. Тоді вибухнув український морський дрон із десятками кілограмів вибухівки на борту.
Військово-морські сили ЗСУ заявили, що безпілотник зазнав впливу засобів радіоелектронної боротьби противника.