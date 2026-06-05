Український морський безпілотник втратив керування та опинився біля берегів Румунії, скріншот відео

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Військово-морські сили ЗСУ оприлюднили офіційну заяву щодо інциденту з морським безпілотником, який раніше сьогодні, 5 червня, опинився біля румунського узбережжя.

У заяві, опублікованій прес-службою ВМС, зазначається, що безпілотник зазнав впливу засобів радіоелектронної боротьби противника.

Під час виконання завдань в Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС ЗС України під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії, — вказано у заяві. — Військово-Морськими Силами ЗС України було надано необхідну інформацію військово-морським силам Румунії з метою запобігання втрат серед цивільного населення.

Нагадаємо, сьогодні у румунському порту Констанца пролунав потужний вибух. Повідомлялося, що це, ймовірно, вибухнув український морський дрон із десятками кілограмів вибухівки на борту.