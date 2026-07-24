Біля Румунії постраждало судно з вугіллям, яке прямувало з США до України. Фото:

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Комерційне судно Christiana B, яке прямувало зі США до України, зазнало пошкоджень в ексклюзивній економічній зоні Румунії.

У ніч на 24 липня судно під прапором Ліберії, яке переправляє в один із українських портів вугілля з американського Норфолка, передало сигнал лиха. Екіпаж заявив про пошкодження судна та попросив про допомогу. Про це повідомила прес-служба Департаменту із надзвичайних ситуацій Румунії.

Румунське агентство з порятунку людей на морі направили до району вибуху рятувальні судна SAR Apollo і SAR Artemis. А повітряну розвідку провів вертоліт Генеральної авіаційної інспекції Міністерства внутрішніх справ Румунії.

Капітан поінформував рятувальників, що ніхто не постраждав й екіпаж евакуйовувати не потрібно. Судно продовжить рух до берега, де буде пройдений технічний та ремонт пошкоджень.

Видання Romania Insider поінформувало, що попередні оцінки вказують на те, що інцидент міг бути спричинений морським безпілотником або вибухом морської міни.

Нагадаємо, президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що 20 липня неподалік узбережжя Румунії було атаковане судно з пропаном. Російський безпілотник влучив у танкер LPG Gas Lisbon, який був завантажений пропаном. Внаслідок пожежі, яка спалахнула на борту, постраждали троє осіб.