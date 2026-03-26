Морський дрон атакував танкер тіньового флоту РФ біля берегів Туреччини.

Танкер ALTURA «тіньового флоту» Росії зазнав атаки в Чорному морі.

Попередньо відомо, що біля берегів Туреччини танкер атакував підводний безпілотник. Внаслідок атаки судно зазнало пошкодження палуби, містка та машинного відділення. У машинне відділення почала затікати вода. Про це повідомило NTV з посилання на Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини.

На борту судна перебували 27 членів екіпажу, вони не постраждали. Танкер, які прямував у Стамбул із Новоросійська під прапором Сьєрра-Ліоне, перевозив 140 тис. т нафти.

Інформація Головного управління розвідки Міноборони України свідчить, що судно регулярно возить російську нафту до Індії та Грузії. З 2025 року танкер перебуває під санкціями України та Швейцарії, а з 2026 — Великої Британії.

Нагадаємо, у березні в Середземному морі загорівся танкер Arctic Metagaz «тіньового флоту» РФ зі скрапленим природним газом. Причиною пожежі могло стали влучання дрона. Цей танкер входить до переліку суден, на які накладено санкції США та Великої Британії через зв’язки з російським енергетичним сектором.

Джерело: NTV