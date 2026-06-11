Дрони атакували Афіпський НПЗ у РФ. Фото:

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Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ зазнав атаки дронів.

По цьому російському НПЗ безпілотники вдарили в ніч на 11 червня. Місцеві жителі чули звуки прольотів дронів із інтервалами у кілька хвилин. Вибухи почали гриміти опівночі. Працювала ППО, а також на території заводу виникла пожежа. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали та оперативний штаб Краснодарського краю РФ.

У Краснодарі влада також заявила про уламки БпЛА, які знайшли за трьома адресами приватного сектора. В одному з домоволодінь горіла господарська будівля. Ще в одному будинку вибухова хвиля вибила скло. Крім того, було порушено газову магістраль. Постраждали троє місцевих жителів.

Як відомо, Афіпський НПЗ вважається одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії й розташований у селищі Афіпський Краснодарського краю, приблизно за 20 км від Краснодара. Це підприємство входить до групи «Сафмар» російського бізнесмена Михайла Гуцерієва й переробляє близько 6,25 млн т нафти на рік. НПЗ виготовляє бензин, дизельне паливо, мазут та інші нафтопродукти.

Нагадаємо, 8 червня підрозділи Сил оборони України уразили об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури РФ — нафтобази «Грушовая», нафтоперекачувальну станцію «Красноармейск» та лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Красний Яр».