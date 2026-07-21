Судно з пропаном було атаковане неподалік узбережжя Румунії. Фото:

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Судно з пропаном було атаковане неподалік узбережжя Румунії.

Минулої ночі за майже 37 км від румунського узбережжя було уражено судно з газом під прапором Ліберії, яке йшло в український порт. Танкер LPG Gas Lisbon був завантажений пропаном, а борту прогримів вибух. Це призвело до пожежі на борту. Про це президент Румунії Нікушор Дан повідомив у соціальній мережі Х.

Два судна з румунськими рятувальниками евакуювали екіпаж пошкодженого корабля, серед яких було троє поранених. Двоє постраждалих зазнали опіків 10−15% тіла.

Дан упевнений, що за ударом по судну стоїть Російська Федерація.

Державні органи перебувають у стані підвищеної готовності та з’ясують обставини, причини та відповідальність за цей серйозний інцидент, який, найімовірніше, є частиною незаконної агресивної війни російської федерації проти України, — йдеться у повідомленні.

Тим часом ЗМІ поінформували, що газовоз був атакований безпілотником. Судно з пропаном йшло з порту Олександрія в Єгипті й прямувало до Ренійського порту в Одеській області. На борту перебувало 17 членів екіпажу й понад 3,7 т пропану.

Нагадаємо, 19 липня росіяни завдали удару поблизу Одесу по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау, яке після завантаження кукурудзою виходило з українського порту. На борту перебували 17 членів екіпажу — громадяни Сирії та Індії, а також лоцман філії «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ». Загинули 10 осіб.

Джерело: Digi24