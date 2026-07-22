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Уражено ще низку суден «тіньового флоту» РФ, фото: Одеська національна наукова бібліотека
13 суден «тіньового флоту» уражено в Азовському та Чорному морях за дві доби — Мадярhttps://racurs.ua/ua/n215150-13-suden-tinovogo-flotu-urajeno-v-azovskomu-ta-chornomu-moryah-za-dvi-doby-madyar.htmlРакурс
У Чорному та Азовському моря за дві доби Сили безпілотних систем ЗСУ у межах операції «МоЛоЧКа» уразили ще 13 суден російського «тіньового флоту».
Про це сьогодні, 22 липня, вранці повідомив у своєму Telegram-каналі командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.
МоЛоЧКа у Чорному та Азовському: +13 за 48 годин, — зазначив Бровді.
Також у повідомленні Бровді містяться натяки на нові удари по складах російської мережі Wildberries. Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, було атаковано склад цієї логістичної компанії у Краснодарі. У компанії заявили про десятьох постраждалих, троє з яких — у тяжкому стані.