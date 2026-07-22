Уражено ще низку суден «тіньового флоту» РФ, фото: Одеська національна наукова бібліотека

https://racurs.ua/ua/n215150-13-suden-tinovogo-flotu-urajeno-v-azovskomu-ta-chornomu-moryah-za-dvi-doby-madyar.html

Ракурс

У Чорному та Азовському моря за дві доби Сили безпілотних систем ЗСУ у межах операції «МоЛоЧКа» уразили ще 13 суден російського «тіньового флоту».

Про це сьогодні, 22 липня, вранці повідомив у своєму Telegram-каналі командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

МоЛоЧКа у Чорному та Азовському: +13 за 48 годин, — зазначив Бровді.

Також у повідомленні Бровді містяться натяки на нові удари по складах російської мережі Wildberries. Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, було атаковано склад цієї логістичної компанії у Краснодарі. У компанії заявили про десятьох постраждалих, троє з яких — у тяжкому стані.