Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Поражён еще ряд судов «теневого флота» РФ, фото: Одесская национальная научная библиотека

13 судов «теневого флота» поражены в Азовском и Черном морях за двое суток — Мадяр

22 июл 2026, 09:00
999

У Чорному та Азовському моря за дві доби Сили безпілотних систем ЗСУ у межах операції «МоЛоЧКа» уразили ще 13 суден російського «тіньового флоту».

Про це сьогодні, 22 липня, вранці повідомив у своєму Telegram-каналі командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

МоЛоЧКа у Чорному та Азовському: +13 за 48 годин, — зазначив Бровді.

Також у повідомленні Бровді містяться натяки на нові удари по складах російської мережі Wildberries. Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, було атаковано склад цієї логістичної компанії у Краснодарі. У компанії заявили про десятьох постраждалих, троє з яких — у тяжкому стані.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров