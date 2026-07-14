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Поражение российского судна, скриншот видео

116 судов за девять дней поразили СБС — Мадяр (ВИДЕО)

14 июл 2026, 14:16
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Сили безпілотник систем ЗСУ за дев’ять днів уразили 116 суден в Азовському морі у межах операції «МоЛоЧКа».

Про це сьогодні, 14 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Зазначається, що цієї ночі було уражено 11 суден:

  • п’ять танкерів;
  • п’ять суховантажів;
  • один буксир.

Тіньовий флот анорексує, але має зникнути, як вид, — наголосив Бровді.

Він зазначив, що уражені судна не повністю знищені, але перетворені «у дрейфуючі морем примари»

Параліч фідерного флоту рф («курʼєрські» малі та середні 140-метрові плоскодонні танкери по 7000 тонн дедвейтом), як вагомої складової тіньового флоту рф, по суті унеможливлює вивіз на експорт «чорного золота» з баз портової нафтоперевалки та наливайок рф Волго-Донським каналом та Азовським морем до великих танкерів, що не проходять по осадці до нафтотерміналу чи порту і вимушено танкеруються (завантажуються) з ємкостей тих танкерів-курʼєрів у Чорному морі на рейді, приймаючи на борт обʼєм з 12−15 таких шниряючих водою плавзасобів, — розповів Бровді.

Також випалювання цих хробачих верблюдів-танкерів (і буксирів, що їх наполегливо таскають морем після ураження), обмежує доставку дефіцитного бензину у Крим через вузьке горло мілководдя Азовського моря, залишаючи основним і дуже небезпечним способом доставку авто- та жд цистернами, котрі теж знаходяться під вогневим контролем Волелюбного Українського Птаху асфальтом чи коліями, — додав він.

Источник: Ракурс


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