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Склады с продуктами загорелись в Днепре после обстрела РФ. Фото:
Россияне ударили по складам с продуктами в Днепре — вспыхнул пожарhttps://racurs.ua/n215387-rossiyane-udarili-po-skladam-s-produktami-v-dnepre-vspyhnul-pojar.htmlРакурс
Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Дніпру.
У понеділок, 3 серпня, окупанти вдарили по складах з продуктами харчування. Внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа. Про це очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.
Очільник ОВА додав, що інформація про постраждалих уточнюється.
А в Херсонській області, як повідомили в прокуратурі Херсонщини, за добу внаслідок обстрілів РФ загинула людина, а ще восьмеро осіб постраждали. Серед травмованих — співробітник поліції. Удари пошкодили приватні та багатоповерхові будинки і автівки.
Нагадаємо, 3 серпня російські загарбники завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури в Одеській області. Пошкоджена будівля об'єкта, а також легкові автомобілі та автобуси. Попередньо відомо, що постраждали 10 осіб. Госпіталізували чотирьох осіб. Стан одного з постраждалих лікарі оцінюють як важкий, а інших — середньої тяжкості.