Российский дрон атаковал 14-этажное здание.
Російська армія 24 березня атакувала дронами Дніпро.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджений 14-поверховий житловий будинок. У багатоповерхівці пошкоджені стіни, балкони, вікна, технічний поверх. На двох верхніх поверхах виникли пожежі. На місці працюють усі служби. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.
Наразі відомо про трьох постраждалих. Медики надають їм необхідну допомогу.
Атака на місто триває. Будьте у безпечних місцях, — наголосив очільник ОВА.
Нагадаємо, вночі 24 березня росіяни завдали комбінованого удару дронами-камікадзе та крилатими ракетами по Запоріжжю. Одна людина загинула, а дев’ять дістали поранення. Ворожа атака призвела до пошкодження 20 багатоповерхових будинків, шести приватних осель, магазину, нежитлових будівель та підприємства.