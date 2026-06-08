Россияне били по Днепропетровщине и Запорожью. Фото: ГСЧС

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Армія Росії завдала нових ударів по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У Нікополі внаслідок ворожих ударів були пошкоджені багатоповерхівка, відділення банку та магазини. Загинула 49-річна жінка, а ще четверо людей зазнали поранень. Рятувальники надали їм домедичну допомогу та транспортували до лікарні. Про це ДСНС повідомила у Telegram.

А в Павлоградському районі ворог вдарив по двох АЗС. Внаслідок атаки загорілися кілька автомобілів й було пошкоджене обладнання. Там поранений 62-річний чоловік. Пожежі вже ліквідовано.

Також ворог завдав нових ударів по Запоріжжю. Як поінформував у Telegramголова ОВА Іван Федоров, російський дрон влучив у маршрутне таксі. Мікроавтобус був значно пошкоджений, а одна людина зазнала поранень.

Нагадаємо, 8 червня російський дрон влучив у житловий п’ятиповерховий будинок у Конотопі на Сумщині. Загинула жінка, в троє осію зазнали поранень. Серед постраждалих — дитина.