Армия РФ нанесла новые удары по Днепропетровщине. Фото:

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Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Дніпропетровщині.

Понад 20 разів окупанти атакували чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. У Павлоградському районі ворог бив по Троїцькій громаді й пошкодив приватні оселі. А в Синельниківському районі окупанти цілили по Яворницькій та Покровській громадах. Про це голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

У Слобожанській громаді Дніпровського району окупанти пошкодили адміністративну будівлю підприємства харчової промисловості. У Новопокровській громаді були ліцей, сільрада, магазини.

У Нікопольському районі ворог обстріляв не лише райцентр, але й три громади. Внаслідок обстрілів понівечені підприємство й автомобілі. Загинули двоє осіб, а троє постраждали. У стані середньої тяжкості госпіталізували 58-річного чоловіка. А 51-річний чоловік і 44-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

В ОВА також поінформували, що вночі сили ППО збили над Дніпропетровщиною 14 ворожих БпЛА.

Нагадаємо, 30 липня армія Російської Федерації атакувала один з житлових районів Запоріжжя. Внаслідок удару ворожого дрона по одному з районів міста щонайменше три людини зазнали поранень — 70-річний чоловік та жінки 38 та 68 років.